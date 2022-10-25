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Сегодня, 16:12

Адиев заявил, что может продлить контракт со сборной Казахстана после 10 ноября

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев сообщил, что в ближайшее время может продлить контракт с национальной командой.

«Контракт еще не подписал. Определенные продвижения есть, но пока нет подтвержденной бумаги. 10-го числа собираемся на сборы, будем готовиться к заключительным в этом году товарищеским матчам с Узбекистаном и ОАЭ. Думаю, на этом сборе будет окончательное решение. Да, мы близки, диалоги есть, но они еще не скреплены подписью», — цитирует Адиева «РБ Спорт».

Адиев является главным тренером сборной Казахстана с 27 апреля. Под его руководством команда стала победителем своей группы в Лиге наций. Нынешний контракт тренера рассчитан до лета 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/magomed-adiev-rasskazal-chto-mozhet-prodlit-kontrakt-so-sbornoj-kazahstana-posle-10-noyabrya/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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