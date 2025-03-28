Муту уверен, что мог выиграть «Золотой мяч», если бы не наркотики

Бывший нападающий «Челси» и «Фиорентины» Адриан Муту считает, что мог бы стать обладателем «Золотого мяча», если бы не получил длительную дисквалификацию.

В августе 2003 года «Челси» подписал Муту за 16 миллионов фунтов стерлингов, а в октябре 2004-го футболист не прошел тест на наркотики из-за употребления кокаина и был дисквалифицирован на 7 месяцев.

«Принимать кокаин во время моего пребывания в «Челси» было худшим решением, которое я мог принять в своей карьере. Я был одинок и печален, но ни депрессия, ни что-либо еще не оправдывали мои действия. Я должен был попросить о помощи, но этого не сделал. Однако в жизни все чему-то учишься, и этот урок сделал меня лучше — гораздо более зрелым и самосознательным. И я горжусь этим.

Нулевая терпимость — такова была политика «Челси» в отношении наркотиков. И я думаю, что это справедливо. Я совершил ошибку, сбился с пути и поплатился за это. Я пришел в «Челси» в неспокойное время в своей личной жизни и оказался втянутым в слишком много оправданий и лжи. Я был слишком молод и слишком одинок.

Был ли у меня потенциал стать обладателем «Золотого мяча»? Много раз об этом размышлял. Считаю, что больше сезона я был одним из лучших игроков в мире, поэтому мог бы легко выиграть его. Но плохие решения помешали мне сделать это. Хотя стараюсь не корить себя за это», — сказал Муту Telegraph Sport.

Муту завершил карьеру футболиста в 2016 году. Он играл за такие клубы, как «Интер», «Парма», «Верона», «Челси», «Ювентус», «Фиорентина» и «Аяччо». Также он забил 35 голов в 77 матчах за сборную Румынии.

В 2018 году он стал тренером и работал в «Петролуле», ЧФР, «Нефтчи», «Рапиде», «Волунтари» и молодежной сборной Румынии.