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Сегодня, 15:30

Адвокат Промеса не ожидает экстрадиции футболиста в ОАЭ до конца года

Квинси Промес.
Фото Global Look Press
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Роберт Малевич, адвокат экс-игрока «Спартака» Квинси Промеса, заявил, что не ожидает экстрадиции футболиста из ОАЭ в Нидерланды до конца этого года.

«Все возможно, однако я не ожидаю, что господина Промеса экстрадируют из ОАЭ в Нидерланды до конца этого года. Это долгая процедура», — приводит слова Малевича РИА «Новости Спорт».

В марте футболист был арестован в ОАЭ по запросу голландской прокуратуры. Он до сих пор ожидает решения по поводу возможной экстрадиции в Нидерланды, где ему грозит более семи лет тюрьмы.

Летом 2024 года у Промеса закончился контракт со «Спартаком», за который он выступал с 2014 по 2018 год, а также с 2021-го по 2024-й.

5 сентября «Юнайтед» из Дубая объявил о переходе 32-летнего нидерландца. 9 сентября в «Юнайтед» сообщили, что Промес стал резидентом ОАЭ.

Источник: РИА Новости Спорт
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)

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