ПАОК с Оздоевым и Чаловым в составе сыграл вничью с АЕК

ПАОК на выезде сыграл вничью с АЕК в матче 8-го тура чемпионата Греции — 1:1.

На гол защитника гостей Абдула Рахман Баба хозяева ответили точным ударом Фратсди Пьеро.

Российские футболисты Магомед Оздоев и Федор Чалов вышли на игру в стартовом составе ПАОКа. Чалов был заменен на 63-й минуте, Оздоев — на 75-й. Во втором тайме Магомед получил желтую карточку за неспортивное поведение.

Черно-белые с 17 очками занимают второе место в турнирной таблице греческой суперлиги. АЕК (15) после этого матча поднялся на третью позицию.

В другом матче дня «Арис» победил «Каллитею» (2:0). Российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов провел на поле 59 минут и не отметился результативными действиями.