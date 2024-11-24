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Сегодня, 22:09

Гол и передача Кокорина принесли «Арису» крупную победу над АЕЛом

Игнат Заздравин
Корреспондент
Нападающий «Ариса» Александр Кокорин (№ 9) забивает победный гол в матче против АЕЛа.
Фото Скриншот трансляции
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«Арис» на выезде разгромил АЕЛ в матче 11-го тура чемпионата Кипра — 3:0.

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин забил на 2-й минуте и отдал передачу на Янника Гомиса на 49-й. 33-летний форвард отличился голом впервые с августа. Еще один мяч на 90-й минуте забил Джейден Монтор.

Гости провели большую часть матча в большинстве — на 33-й минуте красную карточку получил голкипер АЕЛа Виктор Брага.

«Арис» (26 очков) занимает второе место в чемпионате Кипра. АЕЛ (13) идет восьмым в турнирной таблице.

Кипр: Первый дивизион. 11-й тур
24 нояб, 20:00. Tsirion Stadium (Лимассол)
АЕЛ
0:3
Арис Л

Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)

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