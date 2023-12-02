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Сегодня, 15:37

Агент Адигезалов оценил возможное назначение Черчесова на пост главного тренера сборной Азербайджана

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Рамил Адигезалов высказался о возможном назначении Станислава Черчесова или Шенола Гюнеша на пост главного тренера сборной Азербайджана.

«Я считаю, что оптимальным кандидатом на пост главного тренера сборной Азербайджана был бы Шенол Гюнеш. Он опытный, он точно будет пользоваться авторитетом у азербайджанских игроков. Гюнеш многого добился, выиграл много трофеев. К тому же менталитет турков и азербайджанцев похож, он знает наших людей, знает язык. И он совсем недавно работал на очень высоком уровне. Поэтому Шенол Гюнеш кажется мне подходящим кандидатом. Я слышал про то, что Станислава Черчесова рассматривают в качестве кандидата на пост тренера сборной. Как вариант, конечно, почему нет? Я бы точно рассмотрел. Он не так давно работал в Венгрии, показывал там неплохие результаты. Мне кажется, что Черчесов лучше себя проявляет именно как тренер сборной, нежели клуба. Он хороший мотиватор, умеет настроить игроков. Мне кажется, это две хорошие кандидатуры. Явно лучше, чем Де Бьязи и те, кто были до него», — приводит слова Адигезалова Legalbet.

Последним местом работы 60-летнего Черчесова был «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.

Источник: https://legalbet.ru/news/16349481/
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Азербайджана по футболу
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