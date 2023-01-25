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Сегодня, 11:34

Агент Акаев заявил, что Пруцевым довольны в «Црвене Звезде»

Алина Савинова
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Футбольный агент Джамал Акаев прокомментировал информацию о том, что Владимир Писарский (Сычевой) мог оказаться в «Црвене Звезде».

«Насчет Сычевого у меня информации нет. Я хорошо общаюсь с людьми из «Црвены Звезды», но про него я не спрашивал.

Пруцевым там довольны. Планируют постепенно подпускать к основе. Был удивлен, когда узнал, что они несколько раз приезжали в Нижнекамск, чтобы посмотреть игрока", — приводит Metaratings.ru слова Акаева.

Также он ответил на вопрос, стоит ли сейчас российским футболистам рассматривать сербский чемпионат для продолжения карьеры.

«Сербский чемпионат — специфический. Есть две команды с серьезными возможностями: «Партизан» и «Црвена Звезда». Эти клубы определенно стоит рассматривать. У остальных команд частые проблемы с финансами. Могу это сказать уверенно, потому что за последние два года помогал трем игрокам трудоустроиться в суперлиге Сербии», — добавил агент.

Егор Пруцев стал игроком «Црвены Звезды» в августе 2022 года. В составе сербского клуба он провел 1 игру и не отметился результативными действиями.

Писарский (Сычевой) в декабре 2022-го перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов», подписав контракт с клубом из Самары на 3,5 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-akaev-crvena-zvezda-dovolna-prucevym-udivilsya-chto-oni-priezzhali-smotret-na-nego-v-nizhnekamsk-222553/
Владимир Сычевой
ФК Црвена Звезда
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