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Сегодня, 17:44

Агент аргентинского футболиста Муро подтвердил переговоры с «Оренбургом»

Алина Савинова
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Факундо Фрага, агент полузащитника «Химнасии» Томаса Муро, прокомментировал слухи о переходе игрока в «Оренбург».

«Мы действительно близки к соглашению с «Оренбургом». Томас хочет продолжить карьеру в РПЛ. Это отличный чемпионат», — цитирует агента Sport24.

1 июня спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что переговоры с футболистом и его представителями находятся в завершающей стадии.

В текущем сезоне 21-летний аргентинец сыграл за «Химнасию» 12 матчей и отдал одну результативную передачу. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 400 тысяч евро.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-02-agent-muro-podtverdil-peregovory-s-orenburgom-tomas-khochet-prodolzhit-karyeru-v-rpl-eto-otlichnyy-chempionat
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