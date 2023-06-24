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Сегодня, 19:39

Агент Барача сообщил, что полузащитник вернется в Россию после получения визы

Алина Савинова
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Футбольный агент Стипе Лапич рассказал, возможно ли возвращении его клиента Матео Барача в Россию.

«Матео ждет визу и возвращается в Россию. С клубом контакт есть, смотрим, как будет развиваться ситуация в стране», — приводит «РБ Спорт» слова Лапича.

Барач провел вторую половину минувшего сезона в «Остенде» на правах аренды из «Крыльев Советов». В сезоне-2022/23 хорватский полузащитник сыграл в 12 матчах за самарскую команду в РПЛ, а также в FONBET Кубке России и принял участие в 6 матчах за бельгийский клуб.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-baracha-soobshhil-chto-igrok-vernetsya-v-rossiyu-posle-polucheniya-vizy/
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Матео Барач
0
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