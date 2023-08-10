Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 12:52

Агент Барбоза сравнил Измайлова с Инъестой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Футбольный агент Паоло Барбоза рассказал о трансфере российского полузащитника Марата Измайлова из лиссабонского «Спортинга» в «Порту», сравнив его с известным испанским футболистом Андресом Инъестой.

«Марат — уникальный футболист. Он редкий игрок, с отличным дриблингом, мог что-то сделать на коротком пространстве, со скоростью. У него невозможно было отобрать мяч. Хорошо читал игру, имел решающий длинный пас. Он мог забивать и делать ассисты. Самое главное, что он мог играть на разных позициях. Вингер слева и справа, под нападающим, мог играть и в обороне. Как Марат, в такой футбол играл великий Иньеста. Как произошел трансфер из «Спортинга» в «Порту»? Очень сложный трансфер из-за соперничества между клубами. Полтора месяца готовили переход», — приводит слова Барбозы Legalbet.

Измайлов выступал за «Спортинг» в 2007-2013 годах, после чего перешел в «Порту». Он также выступал за «Локомотив», «Краснодар» и азербайджанский «Габала». Футболист завершил профессиональную карьеру в 2017 году.

Источник: https://legalbet.ru/news/15788461/
Марат Измайлов
Футбол
ФК Порту
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Федор Емельяненко хочет провести боксерский поединок с Майком Тайсоном
Сборная России по баскетболу во второй раз обыграла Иран
Скончалась пострадавшая при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде
Президент провел рабочую встречу с губернатором Тверской области
Суд арестовал подозреваемую в убийстве сына жительницу Волгограда
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Член ЭСК РФС возглавил департамент судейства в Грузии