Агент Барбоза сравнил Измайлова с Инъестой

Футбольный агент Паоло Барбоза рассказал о трансфере российского полузащитника Марата Измайлова из лиссабонского «Спортинга» в «Порту», сравнив его с известным испанским футболистом Андресом Инъестой.

«Марат — уникальный футболист. Он редкий игрок, с отличным дриблингом, мог что-то сделать на коротком пространстве, со скоростью. У него невозможно было отобрать мяч. Хорошо читал игру, имел решающий длинный пас. Он мог забивать и делать ассисты. Самое главное, что он мог играть на разных позициях. Вингер слева и справа, под нападающим, мог играть и в обороне. Как Марат, в такой футбол играл великий Иньеста. Как произошел трансфер из «Спортинга» в «Порту»? Очень сложный трансфер из-за соперничества между клубами. Полтора месяца готовили переход», — приводит слова Барбозы Legalbet.

Измайлов выступал за «Спортинг» в 2007-2013 годах, после чего перешел в «Порту». Он также выступал за «Локомотив», «Краснодар» и азербайджанский «Габала». Футболист завершил профессиональную карьеру в 2017 году.