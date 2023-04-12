Агент Бородина: «Сейчас нет понимания, останется ли Сергей в Израиле или вернется летом в «Краснодар»

Тимофей Бердышев, агент защитника «Бейтара» Сергея Бородина, рассказал, что варианты продолжения карьеры футболиста будут рассматриваться по окончании сезона.

«Сейчас пока нет понимания, останется ли он в Израиле или вернется летом в «Краснодар». Мы только недавно перешли в «Бейтар», два с половиной месяца назад. Мы играем спокойно в клубе, человек получает 90 минут игрового времени каждый раз. Когда закончится чемпионат, будем решать. Еще полтора месяца играть. По такому игроку всегда будут варианты. Сейчас мы не думаем об этом. Играем в футбол и работаем над собой, получаем игровое время, за которым мы сюда и приехали. А варианты продолжения карьеры мы будем рассматривать после», — цитирует Бердышева Metaratings.ru.

Бородин является воспитанником академии «Краснодара». В текущем сезоне на его счету десять матчей за «Бейтар», в которых он отметился одной результативной передачей.

Контракт игрока с «Краснодаром» рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.