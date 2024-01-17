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Сегодня, 21:25

Агент Букари — о возможном переходе футболиста в «Краснодар»: «Зимний трансфер возможен»

Алина Савинова
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Джордж Вустер, агент полузащитника «Црвены Звезды» Османа Букари, оценил вероятность трансфера футболиста в «Краснодар».

«Краснодар»? Осман может покинуть «Црвену Звезду», зимний трансфер возможен», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

16 января издание Mondo сообщило, что «Краснодар» предложил за 25-летнего игрока 8 миллионов евро, и сербский клуб данное предложение устраивает. Однако позже исполнительный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что в команде готовы отпустить Букари за сумму не менее 10 миллионов евро.

В этом сезоне Букари провел 22 матча, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки зимы в одной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-bukari-krasnodar-zimnij-transfer-vozmozhen/
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