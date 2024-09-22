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22 сентября, 23:23

Агент Черышева назвал возможным переход футболиста в «Паниониос»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Жорди Саллес, агент экс-полузащитника «Венеции» Дениса Черышева ответил «СЭ» на вопрос о возможном переходе футболиста в греческий «Паниониос».

«Этот вариант возможен, но пока ничего не подтверждено», — сказал Саллес «СЭ».

Ранее в соцсетях клуба появилась публикация, в которой говорится о скором прохождении Черышевым медосмотра для завершения перехода.

После ухода из «Венеции» Денис Черышев является свободным агентом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

Денис Черышев
ФК Паниониос

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