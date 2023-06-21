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Сегодня, 13:49

Агент экс-нападающего «Сент-Этьена» Крассо рассказал о переговорах с «Локомотивом»

Алина Савинова
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Александре Рета, агент форварда «Црвены Звезды» Жана-Филиппа Крассо, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Локомотива».

«У нас с «Локомотивом» были только неформальные переговоры. Никакого конкретного предложения от клуба не поступало. Это был не более, чем интерес. Как вы видите, Крассо подписал контракт с «Црвеной Звездой», — приводит Sport24 слова агента.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» вел переговоры с Крассо, но переход футболиста сорвался.

25-летний нападающий также выступал за «Сент-Этьен», «Ле-Ман», «Аяччо» и другие команды.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-21-agent-eks-forvarda-sent-etyena-krasso-rasskazal-o-peregovorakh-s-lokomotivom
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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