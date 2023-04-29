Агент Гарсия заявил, что ситуацией с Педриньо занимаются адвокаты

Агент Луис Фернандо Гарсия рассказал, что дело форварда «Локомотива» Педриньо перешло в юридическую плоскость.

«Ситуацией с Педриньо в данный момент занимаются адвокаты», — приводит «РБ Спорт» слова Гарсии.

29 апреля стало известно, что «Сан-Паулу» расторг арендное соглашение с Педриньо, права на которого принадлежат «Локомотиву». 2 марта появилась информация, что бывшая девушка футболиста Аманда Нуньес обвинила его в домашнем насилии.

Согласно данным Transfermarkt, соглашение «Локомотива» с нападающийм рассчитано до 2026 года.