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Сегодня, 12:35

Агент Хаджикадунича рассказал, что в Боснии и Герцеговине вынуждали футболиста покинуть «Ростов»

Алина Савинова
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Валид Фаур, агент защитника «Ростова» Денниса Хаджикадунича, рассказал о давлении со стороны Футбольной федерации Боснии и Герцеговины, которая вынуждала игрока покинуть российскую команду.

«Да, это правда. Они оказывали давление на Денниса, вынуждали его покинуть РПЛ. К сожалению, у нас не было возможности сопротивляться, учитывая всю сложность ситуации», — приводит Metaratings.ru слова агента

Хаджикадунич перешел в «Ростов» из «Мальме» летом 2018 года. За донскую команду футболист провел 69 матчей, в которых отметился 3 голами и 3 результативными передачами. В марте 2022 года боснийский защитник приостановил контракт с ростовчанами, воспользовавшись разрешением ФИФА.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-khadzhikadunicha-zayavil-chto-v-bosnii-i-gercegovine-vynuzhdali-igroka-pokinut-rostov-264947/
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