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Сегодня, 13:09

Агент Кокорина подтвердил интерес клуба из ОАЭ к игроку: «Были в диалоге с Николичем»

Константин Белов
Корреспондент
Александр Кокорин.
Фото ФК «Арис»
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Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы Александра Кокорина, подтвердил «СЭ» информацию о переговорах с «Шабаб Аль-Ахли» по возможному переходу российского нападающего в клуб из ОАЭ этим летом.

Тренер «Шабаб Аль-Ахли» Марко Николич в интервью «СЭ» рассказал, что приглашал 32-летнего россиянина в клуб.

«Действительно, Николич был заинтересован в Александре. Мы были в диалоге, а сейчас Александр в «Арисе». У Кокорина было достаточно вариантов, куда он мог перейти этим летом. Нападающий выбрал вариант с довольно существенным понижением по зарплате, но игрой в европейских турнирах», — сказал Бердышев «СЭ».

13 сентября «Арис» официально объявил об аренде Кокорина у «Фиорентины» до конца сезона-2023/24. 21 сентября 32-летний россиянин забил гол в матче против «Спарты» (2:3) в Лиге Европы.

Это первый гол нападающего после возвращения в кипрский клуб. Кокорин уже играл за «Арис» на правах аренды в сезоне-2022/23.

Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Шабаб Аль-Ахли
Марко Николич
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Николич приглашал Кокорина в «Шабаб Аль-Ахли»: «Позвонил, сказал, что в нем заинтересован»