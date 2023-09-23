Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 16:16

Агент Коновалова заявил, что возвращение игрока в РПЛ будет зависеть от предложения и задач «Тобола»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент Станислав Станиславский рассказал о возможном возвращении вратаря казахстанского «Тобола» Ивана Коновалова в РПЛ и переходе его бывшего одноклубника голкипера Тимура Акмурзина в команду Второй лиги «Велес».

«Иван проводит отличный сезон в Казахстане. Команда Тобол успешно выступила в Лиге Конференций, большой вклад внес Иван. У нас были предложения от клубов РПЛ, но руководство «Тобола» убедило остаться. Все будет зависеть от задач казахстанского клуба и предложения», — приводит слова Станиславского Metaratings.ru.

Коновалов выступал за казанский «Рубин». В составе российской команды вратарь провел 20 матчей в премьер-лиге.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-konovalova-vozvrashenie-ivana-v-rpl-budet-zaviset-ot-predlozheniya-i-zadach-tobola-287451/
Футбол
РПЛ
ФК Тобол
0
Читайте также
Костомаров рассказал о переживаниях после ампутации конечностей
Костомаров впервые рассказал о согласии на ампутацию всех конечностей
На Украине назвали слабые места танков Abrams
Путин выразил соболезнования президенту Италии в связи со смертью Наполитано
Синоптик спрогнозировал обновление в Москве векового температурного рекорда
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дракслер — о «ПСЖ»: «Вспоминаю прекрасное время, проведенное в Париже»

Белоус заявил, что для «Фиорентины» Кокорин оказался бездарным приобретением