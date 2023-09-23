Агент Коновалова заявил, что возвращение игрока в РПЛ будет зависеть от предложения и задач «Тобола»

Агент Станислав Станиславский рассказал о возможном возвращении вратаря казахстанского «Тобола» Ивана Коновалова в РПЛ и переходе его бывшего одноклубника голкипера Тимура Акмурзина в команду Второй лиги «Велес».

«Иван проводит отличный сезон в Казахстане. Команда Тобол успешно выступила в Лиге Конференций, большой вклад внес Иван. У нас были предложения от клубов РПЛ, но руководство «Тобола» убедило остаться. Все будет зависеть от задач казахстанского клуба и предложения», — приводит слова Станиславского Metaratings.ru.

Коновалов выступал за казанский «Рубин». В составе российской команды вратарь провел 20 матчей в премьер-лиге.