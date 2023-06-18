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Сегодня, 14:12

Агент Косты сообщил, что «Маккаби Бней-Рейне» продлил аренду футболиста на год

Алина Савинова
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Бранко Хучика, агент форварда «Маккаби» из Бней-Рейне Марка Косты, сообщил, что игрок продолжит карьеру в израильском клубе.

«Да, Коста остается в «Маккаби Бней-Рейне», он продолжит карьеру в Израиле. Клуб продлил его аренду на один год. Эта опция была предусмотрена в том случае, если команда сохранит прописку в первом дивизионе», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Коста с 2023 года выступает за «Маккаби Бней-Рейне» на правах аренды из «Торпедо». В составе израильского клуба 26-летний футболист провел 13 матчей и отметился 8 голами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-e-ks-igroka-torpedo-kosty-makkabi-bnej-rejne-prodlil-arendu-marka-na-god/
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