Агент Крицюка рассказал о состоянии российского голкипера из чемпионата Португалии

Яго Фернандес, агент российского вратаря «Жил Висенте» Станислава Крицюка, рассказал о состоянии футболиста в португальском клубе.

«Он пропустил первую часть сезона, потому что восстанавливался от старой травмы. Потом он вернулся в состав, но, к сожалению, в феврале получил новое повреждение. Посмотрим, когда он поправится. Надеемся, что Стас вернется как можно скорее на футбольное поле», — цитирует Фернандеса Metaratings.ru.

Крицюк играл за «Жил Висенте» с июля по сентябрь 2021 года, после чего перешел в «Зенит». В составе петербургского клуба он выступал до июля 2022-го, а затем вновь вернулся в португальскую команду.