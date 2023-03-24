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Сегодня, 16:20

Агент Крицюка рассказал о состоянии российского голкипера из чемпионата Португалии

Алина Савинова
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Яго Фернандес, агент российского вратаря «Жил Висенте» Станислава Крицюка, рассказал о состоянии футболиста в португальском клубе.

«Он пропустил первую часть сезона, потому что восстанавливался от старой травмы. Потом он вернулся в состав, но, к сожалению, в феврале получил новое повреждение. Посмотрим, когда он поправится. Надеемся, что Стас вернется как можно скорее на футбольное поле», — цитирует Фернандеса Metaratings.ru.

Крицюк играл за «Жил Висенте» с июля по сентябрь 2021 года, после чего перешел в «Зенит». В составе петербургского клуба он выступал до июля 2022-го, а затем вновь вернулся в португальскую команду.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-kricyuka-rasskazal-o-sostoyanii-rossiiskogo-vratarya-iz-chempionata-portugalii-237955/
Станислав Крицюк
ФК Жил Висенте
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