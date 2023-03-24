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Сегодня, 15:19

Агент Крицюка заявил, что у игрока не было проблем с возвращением в Португалию из-за российского паспорта

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Представитель российского голкипера «Жил Висенте» Станислава Крицюка Яго Фернадес заявил, что у 32-летнего футболиста не возникло проблем с возвращением в Португалию после выступления за «Зенит».

«Были ли какие-то сложности из-за российского гражданства Крицюка? В этом отношении у Стаса не было абсолютно никаких проблем, ведь он уже играл долгие годы в Португалии. Все его документы для перехода в чемпионат Португалии были в порядке. Это больше выглядело на возвращение в страну после года, проведенного в «Зените». Но я убежден, что сейчас это невозможно сделать другим россиянам из Премьер-Лиги», — приводит слова Фернандеса Metaratings.ru.

Крицюк выступал за «Жил Висенте» с июля по сентябрь 2021 года, а после перешёл в «Зенит», за который играл до июля 2022 года, а после вновь вернулся в португальский клуб.

На счету Крицюка 11 матчей за «Зенит», 15 пропущенных голов и единственный матч «на ноль».

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-kricyuka-u-stanislava-ne-bylo-problem-iz-za-rossiiskogo-pasporta-kogda-on-vozvrashalsya-v-chempionat-portugalii-237927/
Станислав Крицюк
Футбол
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ФК Зенит
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