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Сегодня, 12:59

Агент Мансини рассказал о готовности футболиста рассмотреть варианты из России

Алина Савинова
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Габриэль Литтери, агент полузащитника «Панатинаикоса» Даниэля Мансини, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Мы готовы рассмотреть предложения от других клубов. «Краснодар»? Мы не общались, но готовы рассмотреть варианты из России», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В текущем сезоне 27-летний Мансини провел за «Панатинаикос» 24 матча во всех турнирах, отметившись 3 голами и 2 результативными передачами. Он выступает за эту команду с января 2023 года.

Ранее футболист выступал за «Арис» (Салоники), «Осер», «Тур», «Бордо» и «Ньюэллс».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-mansini-my-gotovy-rassmotret-varianty-iz-rossii/
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