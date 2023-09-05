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Сегодня, 14:03

Агент Маухуба: «Интерес из России был не только от «Динамо», но и от других клубов»

Алина Савинова
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Футбольный агент Хасан Имуссатен рассказал, что марокканским форвардом Эль Мехди Маухубой интересовались несколько российских клубов.

2 сентября «СЭ» стало известно, что московское «Динамо» проявляет интерес к 20-летнему Маухубу.

«Интерес из России был не только от «Динамо», но и от других клубов. Также им интересовались португальские клубы. Но в итоге он предпочел другой вариант, не российский», — приводит «РБ Спорт» слова Имуссатена.

В прошлом сезоне марокканский футболист провел 13 матчей за «Жюнесс Спортив де Суалем» и отметился 7 голами.

Нападающий также привлекался к выступлениям за молодежную сборную Марокко, за которую он всего сыграл в 49 матчах и забил 11 мячей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-mauhuba-iz-rossii-interes-by-l-ne-tol-ko-ot-dinamo/
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