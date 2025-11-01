Видео
1 ноября, 15:55

Агент Тикнизяна об интересе «Порту» и «Ланса»: «Изначально рассматривали «Црвену Звезду», чтобы потом уйти на повышение»

Константин Белов
Корреспондент

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Црвены Звезды» Наира Тикнизяна, ответил на вопрос «СЭ» об интересе ряда европейских клубов к 26-летнему игроку.

Ранее журналист Иван Капов сообщал, что Тикнизян может перейти в «Порту» или «Ланс».

«Реагирую на данные новости положительно, работа в этом направлении ведется. Как только будет конкретика, то все объявим. Мы изначально рассматривали «Црвену Звезду», чтобы потом уйти на повышение. «Црвена Звезда» доводит игроков до высокого уровня и продает их в хорошие европейские клубы», — сказал Клюев «СЭ».

Тинизян перешел в «Црвену Звезду» летом этого года. За сербский клуб 26-летний игрок провел 16 матчей и отдел 1 голевую передачу. Контракт игрока с сербским клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

2

  • dant999

    трындец... да он хотя бы что-то в Црвене показал)) какое Порту???

    04.11.2025

  • Александр

    Перейдет в Алашкерт.

    01.11.2025

    Наир Тикнизян
    ФК Црвена Звезда
