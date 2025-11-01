Агент Тикнизяна об интересе «Порту» и «Ланса»: «Изначально рассматривали «Црвену Звезду», чтобы потом уйти на повышение»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Црвены Звезды» Наира Тикнизяна, ответил на вопрос «СЭ» об интересе ряда европейских клубов к 26-летнему игроку.

Ранее журналист Иван Капов сообщал, что Тикнизян может перейти в «Порту» или «Ланс».

«Реагирую на данные новости положительно, работа в этом направлении ведется. Как только будет конкретика, то все объявим. Мы изначально рассматривали «Црвену Звезду», чтобы потом уйти на повышение. «Црвена Звезда» доводит игроков до высокого уровня и продает их в хорошие европейские клубы», — сказал Клюев «СЭ».

Тинизян перешел в «Црвену Звезду» летом этого года. За сербский клуб 26-летний игрок провел 16 матчей и отдел 1 голевую передачу. Контракт игрока с сербским клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.