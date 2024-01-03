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Сегодня, 12:28

Агент Николича сообщил, что тренер точно вернется в Россию

Алина Савинова
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Футбольный агент Деян Йоксимович отметил, что сербский тренер Марко Николич в будущем вернется работать в Россию.

«Марко точно вернется в Россию, но пока нет. В ОАЭ все топ — контракт, жизнь. Но футбол — не топ. В России футбол намного лучше даже сейчас», — цитирует Йоксмимовича Sport24.

В России Николич работал в «Локомотиве». Он был главным тренером железнодорожников с 2020 по 2021 год. После ухода из московского клуба сербский специалист сделал перерыв в карьере, а в 2023 году возглавил «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

«Локомотив» по руководством Николича стал бронзовым призером чемпионата России и обладателем Кубка страны в сезоне-2020/21

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-nikolicha-marko-tochno-vernetsya-v-rossiyu-zdes-futbol-luchshe-chem-v-oae/
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