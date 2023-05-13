Агент Обрадовича заявил, что к футболисту исчез интерес из России

Агент Младен Ратковица заявил, что российские клубы больше не заинтересованы в защитнике сербского «Явора» Милане Обрадовиче.

«В данный момент интерес из России исчез, есть несколько вариантов в Венгрии, Саудовской Аравии, также имеется вариант из второй бундеслиги. Но многие хотят взять Обрадовича как свободного агента, думают, что его соглашение заканчивается. Однако это не так, у Милана еще два года контракта. Так что пока ждем предложений из России», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В текущем сезоне 23-летний футболист провел за «Явор» 31 матч. Действующий контракт защитника с сербским клубом рассчитан до лета 2025 года.