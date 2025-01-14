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Агент Солари: «Есть клубы из других стран, которые продвигаются в переговорах быстрее, чем российские»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе футболиста в один из российских клубов.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе ряда клубов РПЛ к футболисту.

«Были официальные предложения по Солари. На данный момент есть команды из других стран, которые продвигаются в переговорах быстрее, чем российские клубы. Посмотрим, что из этого получится», — сказал Кипершмид «СЭ».

Солари выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. Контракт игрока рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего аргентинца в 7 миллионов евро.

РПЛ
ФК Ривер Плейт
Пабло Солари
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