Агент Паулиньо: «Трансфер в Россию возможен, но контакта с ЦСКА нет»

Агент Педру Мендеш сообщил, что зимний трансфер форварда «Спортинга» Паулиньо в Россию возможен.

«Да, зимний трансфер Паулиньо вполне возможен, но на данный момент у нас нет никаких контактов с ЦСКА по этому поводу», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В летнее трансферное окно ЦСКА предпринимал попытки приобрести 31-летнего футболиста, однако стороны не смогли сойтись в цене. В этом сезоне Паулиньо провел за «Спортинг» 17 матчей, в которых отметился 9 голами и 1 результативной передачей.

На данный момент ЦСКА с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.