Агент Антона Миранчука: «Почему «Сьон»? Это выбор футболиста»

Агент полузащитника Антона Миранчука прокомментировал возможный переход игрока в «Сьон».

«Только клуб вправе давать какую-то информацию. Почему «Сьон», а не более сильный клуб? Это выбор футболиста. Только он может выбирать, где продолжать свою карьеру», — цитирует агента Metaratings.ru.

8 сентября президент «Сьона» Кристиан Константин подтвердил интерес к Миранчуку.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Сьон» предложил 28-летнему россиянину 1,5 миллиона евро в год и контракт на два сезона. 8 сентября футболист должен пройти медосмотр в Швейцарии. Летом этого года Миранчук покинул «Локомотив» в связи с окончанием контракта.