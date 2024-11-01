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Сегодня, 19:47

Агент полузащитника «Панатинаикоса» Мансини не исключает перехода игрока в клуб РПЛ

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Агент Габриэль Литтери, представляющий интересы полузащитника «Панатинаикоса» Даниэля Мансини, высказался по поводу будущего своего клиента.

В 2023 году СМИ сообщали об интересе к Мансини со стороны «Краснодара».

«Сейчас Даниэль неплохо себя чувствует в Греции, но в футболе всякое бывает. Россия? Пока никаких разговоров не было», — сказал Литтери «РБ Спорт».

Мансини в нынешнем сезоне провел за «Панатинаикос» 13 матчей во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи. Контракт полузащитника рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 3 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
ФК Панатинаикос

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