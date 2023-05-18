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18 мая, 11:23

Агент Раконьяца заявил, что решение о будущем футболиста будет приниматься в конце июня

Алина Савинова
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Игор Глушевич, агент нападающего «Црвены Звезды» Марко Раконьяца, заявил, что сербский клуб пока не принял решения о выкупе игрока «Локомотива».

«Выкупит ли «Црвена Звезда» Марко? Решение о его будущем будет приниматься в конце июня», — приводит «РБ Спорт» слова Глушевича.

Раконьяц с 2023 года выступает за «Црвену Звезду» на правах аренды из «Локомотива». В составе сербской команды 23-летний форвард провел 14 матчей, отметился 5 голами и 2 результативными передачами.

«Црвена Звезда» досрочно стала чемпионом Сербии в сезоне-2022/23.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-rakon-yatsa-reshenie-o-budushhem-budet-prinimat-sya-v-kontse-iyunya/
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