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Сегодня, 18:23

Агент Раконьяцазаявил, что пока рано говорить о выкупе футболиста «Црвеной Звездой»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Игор Глушевич заявил, что Марко Раконьяц счастлив в «Црвене Звезде».

«Пока рано говорить о выкупе Марко «Црвеной Звездой». Раконьяц счастлив в «Црвене», забивает, у него все идет отлично. Но конкретика появится ближе к лету», — приводит слова Глушевича «РБ Спорт».

22-летний Раконьяц этой зимой перешел в «Црвену Звезду» на правах аренды до конца текущего сезона. В составе сербского клуба он успел провести восемь матче, в которых забил четыре мяча и отметился результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-rakon-yatsa-poka-rano-govorit-o-vy-kupe-marko-tsrvenoj-zvezdoj/
Футбол
ФК Црвена Звезда
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