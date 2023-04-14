Агент Раконьяцазаявил, что пока рано говорить о выкупе футболиста «Црвеной Звездой»

Футбольный агент Игор Глушевич заявил, что Марко Раконьяц счастлив в «Црвене Звезде».

«Пока рано говорить о выкупе Марко «Црвеной Звездой». Раконьяц счастлив в «Црвене», забивает, у него все идет отлично. Но конкретика появится ближе к лету», — приводит слова Глушевича «РБ Спорт».

22-летний Раконьяц этой зимой перешел в «Црвену Звезду» на правах аренды до конца текущего сезона. В составе сербского клуба он успел провести восемь матче, в которых забил четыре мяча и отметился результативной передачей.