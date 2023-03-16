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Сегодня, 18:11

Агент Раконьянца заявил, что игрок адаптировался в «Црвене Звезде»

Константин Белов
Корреспондент
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Игорь Глушевич, агент форварда «Локомотива» Марко Раконьянца, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, как проходит адаптация нападающего в «Црвене Звезде», где он выступает на правах аренды.

«Адаптация проходит отлично! Он забил два мяча в последнем матче за «Црвену Звезду». Он медленно, но верно ловит ритм новой команды», — сказал Глушевич «СЭ».

В феврале 2023-го Раконьяц перешел из «Локомотива» в «Црвену Звезду» на правах аренды до конца текущего сезона. В составе сербского клуба он трижды выходил на замену, отметился 2 голами и 1 результативной передачей.

За железнодорожников в этом сезоне 22-летний форвард провел 15 матчей и сделал один голевой пас.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Црвена Звезда
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