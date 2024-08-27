Агент Риччели рассказал о переговорах с «Рубином»

Агент защитника «Фамаликана» Риччели Алексис Малалвольта подтвердил, что футболист может стать игроком «Рубина», сообщает Sport24.

Ранее «СЭ» сообщил, что казанский клуб сделал официальное предложение португальцам по 25-летнему футболисту в размере 2 миллионов евро.

Агент рассказал, что до сделки пока далеко, но переговоры действительно ведутся. Сам игрок заинтересован в трансфере в казанский клуб.

Контракт Риччели с «Фамаликаном» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро. Бразилец выступает за португальский клуб с 2019 года.