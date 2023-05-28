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Сегодня, 15:00

Агент Ренана: «Роберто имеет хорошие шансы поднять кубок мира над головой»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберто Ренана отреагировал на победу сборной Бразилии на групповом этапе молодежного чемпионата мира в Аргентине.

«Роберто — плеймейкер. Он точно является одним из лидеров сборной Бразилии U20. Роберто имеет хорошие шансы поднять кубок мира над головой», — сказал Гарсия «СЭ».

Сборная Бразилии U20 лидирует в группе D, опередив Италию, Нигерию и Доминиканскую Республику. Бразильцы уступили только итальянцам. Роберт Ренан отыграл все три матча целиком.

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ФК Зенит
Роберт Ренан
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