Агент Ренана: «Роберто имеет хорошие шансы поднять кубок мира над головой»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберто Ренана отреагировал на победу сборной Бразилии на групповом этапе молодежного чемпионата мира в Аргентине.

«Роберто — плеймейкер. Он точно является одним из лидеров сборной Бразилии U20. Роберто имеет хорошие шансы поднять кубок мира над головой», — сказал Гарсия «СЭ».

Сборная Бразилии U20 лидирует в группе D, опередив Италию, Нигерию и Доминиканскую Республику. Бразильцы уступили только итальянцам. Роберт Ренан отыграл все три матча целиком.