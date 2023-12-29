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Сегодня, 19:23

Агент Роналдо подтвердил переход игрока из «Левски» в «Ростов»

Виктория Кравченко
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Агент вингера «Левски» Роналдо Хулио Сезар Гранха прокомментировал информацию о том, что футболист продолжит карьеру в «Ростове».

Ранее сообщалось, что 23-летний футболист близок к переходу в команду Валерия Карпина.

«Роналдо переходит в «Ростов»? Да, это правда. Срок контракта — 4,5 года», — цитирует агента Sport24.

Роналдо выступает за «Левски» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел за болгарский клуб 25 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,4 миллиона евро.

«Ростов» (21 очко) занимает десятое место в РПЛ после 18 туров.

Источник: https://sport24.ru/football/news-608522-ronaldo-podpishet-s-rostovom-kontrakt-na-45-goda
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