Агент Роналдо подтвердил переход игрока из «Левски» в «Ростов»

Агент вингера «Левски» Роналдо Хулио Сезар Гранха прокомментировал информацию о том, что футболист продолжит карьеру в «Ростове».

Ранее сообщалось, что 23-летний футболист близок к переходу в команду Валерия Карпина.

«Роналдо переходит в «Ростов»? Да, это правда. Срок контракта — 4,5 года», — цитирует агента Sport24.

Роналдо выступает за «Левски» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел за болгарский клуб 25 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,4 миллиона евро.

«Ростов» (21 очко) занимает десятое место в РПЛ после 18 туров.