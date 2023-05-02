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Сегодня, 09:41

Агент Шапи рассказал о переговорах футболиста с «Хапоэлем»

Алина Савинова
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Алан Агузаров, агент российского нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова, поделился информацией о ходе переговоров футболиста с израильским «Хапоэлем».

«Хапоэль» может выкупить Сулейманова, если он согласится на понижение зарплаты? Такой ситуации нет. Пока все в процессе, и речи о подобных шагах не было. У них концовка сезона, решаются задачи. Конечно, общение с клубом ведется. Для клуба сейчас в первую очередь важно решить задачу. Подписание Шапи тоже стоит во главе угла, но никто не форсирует ситуацию. Идет общение. В течение этого месяца к чему-то придем», — приводит «Чемпионат» слова агента.

23-летний форвард выступает за израильский клуб на правах аренды из «Краснодара». В текущем сезоне он провел 28 матчей в составе «Хапоэля» и отметился 5 голами.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5088591-agent-shapi-sulejmanova-rasskazal-o-peregovorah-igroka-s-izrailskim-hapoelem.html
Магомед-Шапи Сулейманов
Футбол
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