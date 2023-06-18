Агент Шлегеля рассказал, что игрок ждет вариантов в РПЛ

Агент Хуан Мануэль Арандилья, представляющий интересы защитника «Орландо» Родриго Шлегеля, высказался о желании своего клиента продолжить карьеру в России.

«В данный момент к Родриго нет конкретного интереса из России. Но мы с нетерпением ждем появления вариантов в РПЛ. Шлегелю было бы интересно поиграть в России», — цитирует Арандилью «РБ Спорт».

В зимнее трансферное окно сообщалось, что в услугах Шлегеля заинтересованы «Динамо», «Локомотив» и «Спартак».

26-летний защитник выступает за «Орландо» с 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.