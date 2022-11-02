Агент Сулейманова сообщил, что у футболиста нет обид на «Краснодар»

Сегодня, 21:44
Алан Агузаров, агент полузащитника «Хапоэля» Магомеда-Шапи Сулейманова, рассказал о возможности выкупа израильским клубом футболиста у «Краснодара».
«А зачем нам общаться с «Краснодаром», если в контракте уже все прописано. Опция уже прописана. Если «Хапоэль» захочет его выкупить, то «Краснодар» никак не сможет этому помешать», — приводит «РБ Спорт» слова агента.
Также он ответил на вопрос, не обижен ли Сулейманов на «Краснодар».
«Никаких обид нет. У него свои задачи и цели, и Шапи думает только об этом. Слава Богу, что сейчас он показывает свою лучшую игру. Он выходит на тот уровень, который позволил ему стать тем Шапи, которого все знают», — добавил Агузаров.
22-летний полузащитник перешел в «Хапоэль» на правах аренды летом 2022 года. В текущем сезоне он провел 15 матчей за израильский клуб, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования