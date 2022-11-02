Агент Сулейманова сообщил, что у футболиста нет обид на «Краснодар»

Алан Агузаров, агент полузащитника «Хапоэля» Магомеда-Шапи Сулейманова, рассказал о возможности выкупа израильским клубом футболиста у «Краснодара».

«А зачем нам общаться с «Краснодаром», если в контракте уже все прописано. Опция уже прописана. Если «Хапоэль» захочет его выкупить, то «Краснодар» никак не сможет этому помешать», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Также он ответил на вопрос, не обижен ли Сулейманов на «Краснодар».

«Никаких обид нет. У него свои задачи и цели, и Шапи думает только об этом. Слава Богу, что сейчас он показывает свою лучшую игру. Он выходит на тот уровень, который позволил ему стать тем Шапи, которого все знают», — добавил Агузаров.

22-летний полузащитник перешел в «Хапоэль» на правах аренды летом 2022 года. В текущем сезоне он провел 15 матчей за израильский клуб, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.