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Сегодня, 21:44

Агент Сулейманова сообщил, что у футболиста нет обид на «Краснодар»

Алина Савинова
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Алан Агузаров, агент полузащитника «Хапоэля» Магомеда-Шапи Сулейманова, рассказал о возможности выкупа израильским клубом футболиста у «Краснодара».

«А зачем нам общаться с «Краснодаром», если в контракте уже все прописано. Опция уже прописана. Если «Хапоэль» захочет его выкупить, то «Краснодар» никак не сможет этому помешать», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Также он ответил на вопрос, не обижен ли Сулейманов на «Краснодар».

«Никаких обид нет. У него свои задачи и цели, и Шапи думает только об этом. Слава Богу, что сейчас он показывает свою лучшую игру. Он выходит на тот уровень, который позволил ему стать тем Шапи, которого все знают», — добавил Агузаров.

22-летний полузащитник перешел в «Хапоэль» на правах аренды летом 2022 года. В текущем сезоне он провел 15 матчей за израильский клуб, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-u-shapi-net-obid-na-krasnodar-u-nego-svoi-zadachi-i-tseli/

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