Агент Виллаша-Боаша: «С Андре все хорошо, он не получил никаких повреждений»

Карлос Гонсалвеш, агент президента «Порту» Андре Виллаша-Боаша, сообщил, что специалист не пострадал во время нападения на его резиденцию.

«С Андре все нормально, лично он не пострадал, у него нет никаких травм или повреждений», — приводит «РБ Спорт» слова Гонсалвеша.

Ранее Виллаш-Боаш рассказал, что на его дом было совершено нападение. На территорию резиденции были брошены файеры, а позже неизвестные избили охранника и похитили его автомобиль.

31 октября дом президента «Порту» подвергся акту вандализма. На стене и воротах резиденции появились надписи «неблагодарный» и «предатель».