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Сегодня, 16:23

Агент вспомнил дебют вратаря Уварова в «Маккаби»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный израильский агент Григорий Крицер вспомнил дебют вратаря Александра Уварова в «Маккаби» (Тель-Авив).

«Казус произошел в первой же игре. «Маккаби» до 85-й минуты вел 2:0 — и проиграл 2:3! Полукаров получил красную карточку. Матернулся на эмоциях, а судья понимал русский язык — и решил, что это в его адрес. Уваров тоже начинал очень неудачно. Пока не сыгрались с партнерами, проигрывали матчи. Весь стадион скандировал: «Уварова домой!» В газетах понеслось: «Кого нам привезли?» Грант тогда встал на его защиту: «Вратарь, который был в сборной у Лобановского, не может быть каким-то ляпсусом». Примерно в четвертой игре, тель-авивском дерби, Саша наконец показал, кто такой настоящий Уваров. Он просто стал здесь легендой», — приводит слова Крицера «Чемпионат».

Уваров выступал за «Маккаби» с 1991 по 2000 год. Всего за израильский клуб он провел 239 матчей, пропустил 220 мячей и 95 матчей отстоял на ноль.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5000387-agent-ves-stadion-v-izraile-skandiroval-uvarova-domoj.html
Александр Уваров
Футбол
ФК Маккаби (Тель-Авив)
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