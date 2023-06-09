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Сегодня, 20:50

Агент Янку заявил, что футболист вряд ли вернется в «Ахмат»

Алина Савинова
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Агент Траян Гергишан заявил, что румынский нападающий Габриэль Янку вряд ли вернется в «Ахмат».

«Мы общались с «Ахматом». Окончательного решения нет, но, скорее всего, Габриэль не вернется. Новая аренда? Да, такой вариант вполне возможен», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В минувшем сезоне Янку выступал за «Херманнштадт» на правах аренды из «Ахмата». 29-летний форвард провел за румынскую команду 27 матчей, отметился 4 голами и 2 результативными передачами. В грозненский клуб он перешел в 2021 году.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-yanku-skoree-vsego-gabrie-l-ne-vernetsya-v-ahmat/
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