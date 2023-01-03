Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 10:40

Агент Фернандеса: «Марио сможет отыграть на хорошем уровне еще 3-4 года»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Футбольный агент Жорже Машаду, который представляет интересы защитника Марио Фернандеса, рассказал, сколько его клиент сможет еще поиграть на хорошем уровне.

«Логично предположить, что Марио отыграет на топ-уровне еще 3-4 года», — приводит слова Машаду «РБ Спорт».

В декабре 2022 года 32-летний защитник подписался на годичную аренду в «Интернасьонал» с согласия ЦСКА. Ранее его агент сообщал, что Фернандес через год может вернуться в московскую команду.

Бразильский футболист выступал за «армейцев» с 2012 года, за это время он провел за красно-синих 329 матчей, забил 11 голов и отдал 47 результативных передач во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-fernandesa-mario-oty-graet-na-top-urovne-eshhe-3-4-goda/
Марио Фернандес
ФК Интернасьонал
ФК ЦСКА (Москва)
1
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российские звездочки потеряли шанс войти в историю. Чего мы лишились без МЧМ?
Несмываемый позор Канады на МЧМ. Всего 2 победы в 7 матчах, проиграли даже Казахстану
Правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки для новых регионов
The Times назвала причину имитации Киевом успехов на поле боя
Экс-голкипер Гашек призвал МОК объяснить причину отстранения россиян
В Польше высмеяли реакцию Моравецкого на чествование Бандеры
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Оренбург» и «Крылья Советов» договорятся о выплатах за переход Сычевого в середине января
Ловрен покинул «Зенит», «Локомотив» закупился, а где будет Дзюба? Таблица переходов РПЛ
Руслан Нигматуллин считает, что «Зенит» не сильно пострадает от ухода Ловрена
«Локомотив» заинтересован в переходе защитника «Вероны» Гюнтера
В «Бейтаре» отреагировали на слухи о переходе Бородина из «Краснодара»
Агент Щенникова отреагировал на информацию о возможном уходе защитника из ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Силвинью возглавил сборную Албании