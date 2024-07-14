Агуэро хочет, чтобы Беллингем выиграл «Золотой мяч» по итогам 2024 года

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро назвал главных претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2024 года.

«Винисиус не провалил Кубок Америки — просто в сборной Бразилии трудные времена. Вини невероятно провел этот сезон — он был лучше Мбаппе. Я не говорю, что он сильнее Килиана в целом, но в этом сезоне он преуспел больше. Беллингем тоже сыграл ключевую роль в успехах «Реала». Мне нравится этот игрок, и я бы предпочел, чтобы «Золотой мяч» достался ему, но стоит признать, что Винисиус провел сезон лучше», — приводит слова Агуэро Madrid Zone.

Винисиус в сезоне-2023/24 сыграл за «Реал» 39 матчей, забил 24 гола и отдал 11 голевых передач. На счету Беллингема 42 игры, 23 забитых мяча и 13 результативных передач. С командой они выиграли Лигу чемпионов, ла лигу и Суперкубок Испании.

На Кубке Америки Винисиус провел 3 матча за сборную Бразилии и отметился 2 голами. Беллингем сыграл за Англию 6 матчей на Евро-2024 и забил 2 мяча. Англичанам предстоит сыграть в финале турнира с Испанией.

Мбаппе забил 44 мяча и отдал 10 результативных передач в 48 играх за «ПСЖ» в прошедшем сезоне. С парижами он выиграл чемпионат Франции и Кубок страны. На Евро-2024 Мбаппе сыграл 5 матчей, на его счету 1 гол и 2 голевых маса.