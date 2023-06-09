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Зарубежные

Сегодня, 02:06

Агуэро рассказал о чем говорил с Месси после перехода в «Интер Майами»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал о беседе с новым игроком «Интер Майами» Лионелем Месси. Он отправил соотечественнику сообщение со скриншотом таблицы Восточной конференции MLS.

«Твоя команда отстает! Вам нужно подняться на 8-9 место. Месси взбесился. Он сказал, что мы должны выйти в плей-офф. Буду ли я лично смотреть матчи? Билетов нет! Все распродано. Но я думаю, что Лео приедет в середине июля», — приводит ESPN слова Агуэро.

С 2021 по 2023 год Месси выступал в «ПСЖ». 7 июня он сообщил, что переходит в «Интер Майами». Американский клуб также анонсировал подписание.

Лионель Месси
Серхио Агуэро
Футбол
ФК Интер Майами
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