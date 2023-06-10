Агуэро высказался о возможном участии Месси на ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро не исключает, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси сыграет на ЧМ-2026.

«Зная Лео, который очень заботится о себе физически, нельзя исключать такую возможность. Очевидно, что он не будет на уровне последнего чемпионата мира, но он — Месси. Лео может забить гол со штрафного. Нужно оставить маленькую дверь открытой. Или две», — цитирует Агуэро Ole.

Сборная Аргентины стала победительницей ЧМ-2022, в финале обыграв Францию в серии пенальти.