«Аль-Ахли» хочет подписать Мане после трансфера Фирмино

Вингер «Баварии» Садио Мане заинтересовал «Аль-Ахли», сообщает журналист Бен Джейкобс.

По данным источника, клуб из Саудовской Аравии хочет купить сенегальского футболиста после трансфера его бывшего партнера по «Ливерпулю» Роберто Фирмино. Подписание Мане — одна из приоритетных целей саудовского футбола.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту также проявляют «Аль-Иттифак» и «Аль-Наср».

В сезоне-2022/23 вингер сыграл за «Баварию» 38 матчей, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.