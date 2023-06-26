«Аль-Ахли» хочет подписать Роберто Фирмино

«Аль-Ахли» вступил в переговоры с бывшим нападающим «Ливерпуля» Роберто Фирмино, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, клуб из Саудовской Аравии в данный момент ожидает ответа от 31-летнего бразильца. «Аль-Ахли» уже готовит все необходимые условия для того, чтобы футболист прошел медосмотр в случае, если он согласится на переход в команду.

Фирмино выступал за «Ливерпуль» с июля 2015 года, по окончании сезона-2022/23 он покинул клуб в связи с истечением срока контракта. В прошлом сезоне форвард забил 13 голов и сделал 5 результативных передач в 35 матчах за мерсисайдцев.