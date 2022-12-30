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Сегодня, 20:59

Al Arabiya: Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» на два сезона

Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Нападающий Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром», утверждает телеканал Al Arabiya. По информации источника, соглашение 37-летнего португальского футболиста с клубом из Саудовской Аравии будет рассчитано на два сезона.

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Форвард является свободным агентом с 22 ноября 2022-го. Последней командой Роналду был «Манчестер Юнайтед». Он покинул английский коллектив после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану. В текущем сезоне игрок провел 16 матчей за «МЮ», забил три гола и сделал две результативные передачи.

По данным СМИ, Роналду будет получать в «Аль-Насре» больше 200 миллионов евро в год с учетом рекламных контрактов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 20 миллионов евро. Ранее он выступал за «Ювентус», «Реал» и лиссабонский «Спортинг».

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Манчестер Юнайтед
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