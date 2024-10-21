Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 21:13

«Аль-Хиляль» победил «Аль-Айн», Неймар впервые вышел на поле после травмы

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Аль-Хиляль» на выезде обыграл «Аль-Айн» в матче 3-го тура азиатской Лиги чемпионов — 5:4. Клуб из Саудовской Аравии с 82-й минуты играл в меньшинстве.

У гостей в этой встрече хет-трик оформил Салем Аль-Досари и еще по мячу забили Ренан Лоди и Сергей Милинкович-Савич. У хозяев отличились Матео Санабрия и Суфьян Рахими, который забил два гола с игры и один — с пенальти в добавленное время.

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар вышел на поле впервые за год. На 77-й минуте 32-летний бразилец заменил Аль-Досари. Футболист не принимал участия в матчах после травмы колена, которую он получил в октябре 2023-го во встрече за сборную Бразилии против Уругвая (0:2) в отборочном турнире ЧМ-2026.

«Аль-Хиляль» набрал 9 очков и вышел на первое место в таблице «Запада». «Аль-Айн» (1) опустился на последнюю позицию.

В другом матче дня «Аль-Садд» победил «Персеполис» (1:0) благодаря голу Матеуса Урибе. Игра «Аль-Шорты» и «Пахтакора» завершилась нулевой ничьей.

Неймар Сантос
Футбол
ФК Аль-Хиляль

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Шестикратный олимпийский чемпион Крис Хой сообщил о последней стадии рака
На Урале ФСБ изъяла у подпольных добытчиков самородки золота на 300 млн рублей
«Спартак» отказал в стажировке в клубе Александру Мостовому
Пять претензий к главному тренеру «Спартака» Станковичу: притащил Абену, «пустая» харизма, регресс игроков
В НОАК сообщили о проходе военных судов США и Канады через Тайваньский пролив
Российские военные поразили цеха производства и склады хранения дронов ВСУ
Сегодня
Вчера
Неделя